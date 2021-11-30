Kabil'de bombalı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük Şii camisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kabil'in Darul Eman Caddesi'nde meydana gelen patlamada hasar gören minibüsün sahibi, olayı AA muhabirine anlattı.

İsmini açıklamayan araç sahibi, "Yol kenarında durmuştuk. Bir anda şiddetli bir patlama meydana geldi. O sırada araçta 18 yolcu vardı. Biri başından yaralandı ve hastaneye götürüldü." dedi.

Kabil Trafik Genel Müdürü Hiyal Muhammed Gaver ise saldırı sonucunda can kaybı ve yaralı olmadığını öne sürdü.

Taliban yönetiminin bu gibi saldırıları durdurmaya gücünün olduğunu dile getiren Gaver, "Patlama, Şii camisine yönelik bir mesaj mıydı?" sorusu üzerine, "Hayır. Patlama, yolu bölen tretuvara konulan bir bomba sonucu meydana geldi. Ne cumaydı ne de namaz vaktiydi." dedi.

Afganistan'da yayın yapan Ariana News, yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu aralarında bir emniyet görevlisinin bulunduğu beş kişinin yaralandığını iddia etti.