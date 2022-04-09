KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

09.04.2022 12:51
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün 3 aylık çalışmasında; kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen, yakalanmamak için de görüşmelerinde polisler için 'amcalar' müşteriler için de 'koli' diyen 1'i kamu personeli 5 şüpheli, 'Törpü' operasyonuyla gözaltına alındı.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün 3 aylık çalışmasında; kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen, yakalanmamak için de görüşmelerinde polisler için 'amcalar' müşteriler için de 'koli' diyen 1'i kamu personeli 5 şüpheli, 'Törpü' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 65 kişiye de 134 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesinde fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yapıldı. Şüphelilerin, polis takibine yakalanmamak için görüşmelerinde fuhuşla ilgili kavramlara özel kod isimleri verdikleri ve ayrıca polisler için 'amcalar', müşteriler için de 'koli' dedikleri belirlendi. 5 Nisan'da 3 farklı adrese gerçekleştirilen 'Törpü' operasyonunda, 1'i kamu personeli 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 8 cep telefonu, polis baskınına karşı önceden haber alma amacıyla kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 7 banka dekontu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fuhşa teşvik edilen Ş.A. (28), E.A. (24), C.E. (31), E.Y. (25), G.Ç. (19) ve S.A.'nın (25) ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, 65 kişiye de 134 bin TL ceza uyguladı.

KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDENLERE 'TÖRPÜ' OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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