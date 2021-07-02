Bilecik'te çıkan yangının dumanından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bilecik'te çıkan yangının dumanından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

-Kalorifer peteği borusu keserken yangın çıkardılar

-Beyaz eşya dükkanında çıkan yangının dumanı 5 katlı apartmanı sardı

-Apartmanda oturanlar tahliye edilirken, polis geniş çaplı önlem aldı

BİLECİK - Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir beyaz eşya mağazasında çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sararken, dumanından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerindeki Özkaynak Apartmanın zemin katında meydana geldi. Mustafa Kaya'ya ait 2 katlı bir beyaz eşya mağazası çalışanları iddiaya göre spiral yardımıyla kalorifer peteği borusu kesmeye başladılar. Bu esnada çıkan kıvılcım içinde bez parçası bulunan çuvalın üzerine düştü. Çuval, üzerinin yağlı olması sebebiyle bir anda alev alırken, alevler tüm dükkanı sardı. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri, polis ve doğalgaz firması çalışmaları sevk edildi. Cadde üzerinde güvenlik şeridi ile önlem alan polis ekiplerine, doğalgaz firması çalışanları da gazı keserek destek verdi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Bu esnada 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Müzeyyen Özdil isimli yaşlı kadın dumandan etkilendi. Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerine devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.