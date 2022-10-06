Edinilen bilgilere göre, İrfan G., idaresindeki 02 ABG 487 plakalı motosiklet ile Mehmet Sait A., idaresindeki 44 BY 797 plakalı kamyonetle Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İrfan G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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