Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

06.10.2022 12:13
Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İrfan G., idaresindeki 02 ABG 487 plakalı motosiklet ile Mehmet Sait A., idaresindeki 44 BY 797 plakalı kamyonetle Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İrfan G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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