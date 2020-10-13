Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz, Haydarpaşa Limanı'na yöneldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/ Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -