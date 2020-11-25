Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

25.11.2020 13:54
Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç takla atarken, kaza nedeniyle sürücüsünün yavaşladığı cipe, arkadan gelen otomobil çarptı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç takla atarken, kaza nedeniyle sürücüsünün yavaşladığı cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde D-755 Karabük- Ankara yolu Mermer kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kenan K. (24) yönetimindeki 78 BP 438 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takta attı. Kaza nedeniyle yavaşlayan Mehmet Akif K.'nin kullandığı 06 BCA 594 plakalı cipe, Salih B. yönetimindeki 06 BBU 886 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan Kenan K. (24), Ebru B. (31) ve Semih B. (4), sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil, Karabük, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika


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