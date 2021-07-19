Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi.
Beşbinevler Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Daha sonra Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Törene, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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