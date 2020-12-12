Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı - Son Dakika

Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı

12.12.2020 08:59
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre KARADENİZ'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınları, koronavirüs salgınında da boş durmuyor, yazın olduğu gibi kışın da girdikleri tarlalarında organik ürünleri yetiştiriyor.

KARADENİZ'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınları, koronavirüs salgınında da boş durmuyor, yazın olduğu gibi kışın da girdikleri tarlalarında organik ürünleri yetiştiriyor. Yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini sağlamak için her alanda kendini gösteren kadınlar, çalışma azimleriyle de örnek oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar, her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz- kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor. Pandemi de boş durmayan yöre kadınları; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor. Yılın dört mevsimi çalışan kadınlar, havaların güneşliği geçtiği günleri de değerlendirip, ormanda kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne ev işlerini ve hayvanlarını beslemekle başlayan kadınlar, tüm günlerini arazide ormanlık alanlarda geçiriyor.

KISITLAMA GÜNLERİNDE DE TARLADALARYaz aylarını genelde yayla ve mezra alanda geçiren kadınlar; salgın tedbirlerindeki kısıtlamada ise yöneldikleri tarla, bağ ve bahçe işlerine ağırlık veriyor. Zorlu doğa koşullarının hakim olduğu bölgede salgın tedbirleri kapsamında önlemlerini alanlar, ektikleri organik ürünleri tüketiyor, hayvancılıkla da uğraşıyor, kimileri de odun yaparak kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Karadeniz kadının çoğu eşi ise gurbette çalışarak aile ekonomisine destek sağlıyor.'KÖY TOPLANSA BİZİ EVDE DURDURAMAZ 'Trabzon'un Düzköy ilçesi sakini Fatma Civelek, sırtında taşıdığı yükün ağırlığına aldırış etmeden yöresel türküler söyleyerek ilerlemiş yaşına rağmen neşesini ortaya koyuyor. Civelek, "Güz geldi, havalar da güzel evde duramıyoruz. Kışın kar yağıp doldurdu mu dışarı çıkıp bir şey alamıyoruz. Onun için kışlık hazırlıklarımızı şimdiden tamamlıyoruz. Çalışmaktan çoraplarım yırtıldı ayağımda. Bunalıyoruz, yoruluyoruz ama Karadeniz kadını her yerde çalışıyor. Sırtımda taşıdığım yük 50 kilo vardır" dedi.Ormanda odun toplayan ve hayvanları için ot kesen Aysel Eraydın, "Biz alıştık böyle çalışmaya, bizi köy toplansa evde durduramaz" diye konuştu.'ALLAH DÖRT DUVAR ARASINA SIKIŞANA YARDIM ETSİN'Köyünde tarla işleriyle uğraşan Fatma Yavuz, kısıtlama günlerinin şehirlerde kalanlar için daha zor geçtiğini belirterek, "İnek bakıyoruz. Tarlada bağ ve bahçe işleri ile ilgileniyoruz. Zamanı bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Hem işimi yapıyorum hem de hava alıyorum. Allah şehirde dört duvar arasına sıkışana yardım etsin. Onlar için daha da zor" şeklinde konuştu.'ORMANA GİTTİK ODUNLARIMIZI YAPTIK'

Ormandan odun toplayıp gelen Gülşen Birinci de, "Bizim buralar çok kalabalık olmadığı için evimizin yakınlarında dışarı çıkabiliyoruz. Ormana gittik odunlarımızı yaptık. Hava aldık. Şimdi evde yemek yapacağız, ev işlerimizi yapacağız. Günü bitireceğiz" ifadelerinde bulundu.


Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı

Türkiye İstatistik Kurumu, Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Fındık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı - Son Dakika


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