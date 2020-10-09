Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta ekipleri marketler, lokantalar ve kuaförlerde denetim yaparak esnaflara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler, denetledikleri alanlarda çalışanların maske, dezenfektan, ateş ölçer ve mesafe kurallarına uymasını istedi.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Karapınar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika