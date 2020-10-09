Belediye Başkanı Mehmet Yaka , vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Ekipler, denetledikleri alanlarda çalışanların maske, dezenfektan, ateş ölçer ve mesafe kurallarına uymasını istedi.

Zabıta ekipleri marketler, lokantalar ve kuaförlerde denetim yaparak esnaflara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürüyor.

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