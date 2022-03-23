Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

23.03.2022 12:20
Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

Son dakika gelişmesine göre Kars'ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.

Kars'ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde hasta ihbarı alan 112 ekipleri vaka müdahale için yola çıktı. Dağpınar çıkışı Şatıroğlu köyü yolunda yoğun kardan dolayı paletli ambulans kara saplanarak yan yattı. Köylüler yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans daha sonra hastayı alarak Digor Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı
Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

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Ambulans, Digor, Kars, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı - Son Dakika


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