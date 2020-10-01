Son dakika haber | Kastamonu Belediyespor, Ekaterina Lubianaia'yı transfer etti
Son dakika gelişmesine göre Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus Ekaterina Lubianaia'yı renklerine bağladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus Ekaterina Lubianaia'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lubianaia, Sport Clup Luch'ta hentbola başladı. Rus oyuncu Vardar, Minsk, Boden hentbol takımlarının formasını giydi.
Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa macerasında birçok deneyimi bulunan tecrübeli hentbolcu, bu sezon Kastamonu Belediyespor'un başarısı için mücadelesini sürdürecek.
Son Dakika Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı