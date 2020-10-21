Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044743 -0,46 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026170 -0,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,508140 -0,18 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073675 -0,16 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,162760 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,651072 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044609 -0,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024292 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111106 -1,53 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048602 -0,38 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080196 -0,17 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054304 -0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,922799 -0,32 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,054119 -0,06 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,386924 -0,04 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,611230 -0,03 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,625775 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063845 -0,34 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012569 -0,33 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,968644 -0,33 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,238257 -0,33 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,850022 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 4,027708 -0,37 Gedik Portföy Altın Fon 1,031687 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,148732 -0,34 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040036 -0,34 Garanti Portföy Altın Fonu 0,133442 -0,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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