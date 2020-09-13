Son dakika haber... Kaymakam ve başkandan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Çorum'un Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Çelik ve başkan Ünlü, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Çelik ve Ünlü, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini belirttiler.

Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını dile kaydeden Çelik ve Ünlü, "Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştular. - ÇORUM