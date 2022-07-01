Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

01.07.2022 15:47

Son dakika haber: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'ta dün 12 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan B.K, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

B.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mahallesi Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

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6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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