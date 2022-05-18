Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

18.05.2022 09:49
Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan T.T, E.B. ve A.K'nin uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve otomobillerdeki aramada 290 gram sentetik uyuşturucu, 7,95 gram esrar, 6 gram bonzai, hassas terazi ile uyuşturucu hazırlamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T, E.B. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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