Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma - Son Dakika

Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma

25.10.2020 15:27

Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma İzmir'de bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, Bisikletli Yaşam Platformu tarafından anıldı.

Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma

İZMİR - İzmir'de bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, Bisikletli Yaşam Platformu tarafından anıldı. Aslan'ın bisikletine karanfil bırakılırken, gözyaşlarını tutamayan anne Nurten Aslan güçlükle ayakta durabildi.

14 Ekim 2020 günü İzmir'in Menemen ilçesi Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı ve sporcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Aslan, Bisikletli Yaşam Platformu tarafından anıldı. Bostanlı Demokrasi Meydanında düzenlenen törene Aslan'ın annesi Nurten Aslan, babası Reşat Aslan ile arkadaşları, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bisikletliler katıldı.

Aslan'ın kaza esnasında kullandığı bisikleti de törene getirilirken, bisikletin üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kızının bisikletine karanfil bırakırken güçle ayakta durabilen anne Nurten Aslan, gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan baba Reşat Aslan ise "Kızım en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Ona çarpan neticede aramızdan birisidir. Yeter ki trafikte saygı kurallarına uyun" dedi.

"258 kazada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı"

Törende Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş, ölümlerin tamamının bisikletlilerin emniyet şeridinde arkadan çarpmayla hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü birçok kaza motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Yani görmesine karşın bisikletliye çarpıyor. Kaza sonrası ise beyanlar hep 'görmedim' ya da 'yolun ortasından gidiyordu' diye oluyor. 258 kazada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı" diye konuştu.

Kazaların durdurulması için çağrıda bulunan Karakuş, "Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalı. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm. Ortada 258 can var. Sadece 2 yılda kaybettiğimiz 258 kişi işte tüm bunların olmaması yüzünden hayatını kaybetti. Bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde, devam etmesi ve ellerimizin kana bulanması da yine bizlerin elinde. Gelin bu kazaları durduralım" dedi.

Törenin ardından bisikletliler Karşıyaka'dan Konak'a kadar bisikletleriyle sessiz sürüş gerçekleştirdi.

Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma
Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma

Zeynep Aslan, Karşıyaka, Bisiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada yaşamını yitiren bisikletli Zeynep'e duygusal anma - Son Dakika

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