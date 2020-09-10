Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı - Son Dakika

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Burdur'daki Salda Gölü'nde sörf yaptı.
Sofuoğlu, Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla sörf yaptığı anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sofuoğlu paylaşımında, "Salda Gölü'nün güzelliği görülmeye değer." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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