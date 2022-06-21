Cinayet sonrası yaşananları anlatan Metin A.'nın ilk sorgusunda "İmam nikahlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu 'dan Görele'ye 7 kilometre mesafe gelerek getirim ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş - Son Dakika

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