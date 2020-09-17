Son dakika haber: Kocali'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz'un katıldığı törenle, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi.

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törenle şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Törene Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbaylı, şehit yakınları ile gaziler katıldı.