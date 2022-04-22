Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

22.04.2022 20:57
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda otomobilin, önce karşı yönden gelen kamyonet, ardından da otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda otomobilin, önce karşı yönden gelen kamyonet, ardından da otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ile Kandıra ilçeleri arasındaki yolun Çakırcaali mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarptıktan sonra Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücüler Recep Çalık ve Sabri Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, itfaiye tarafından araçlarından çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Recep Çalık'ın, Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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