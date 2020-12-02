Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti - Son Dakika

Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti

02.12.2020 15:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ferhat Akbulut isimli vatandaş, korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ferhat Akbulut isimli vatandaş, korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti. Öğrenci yurduna yerleştirilen kardeşine kesilen 2 bin 150 TL para cezasını kendisinin ödeyeceğini söyleyen Akbulut, "Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmememiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan 18 yaşındaki Berat Akbulut, evde karantina altına alındı. Karantinada olmasına rağmen sokağa çıkan Berat Akbulut'un babası, ablası ve ablasının çocukları da korona virüse yakalandı. Durumu öğrenen Berat Akbulut'un ağabeyi Ferhat Akbulut ise kardeşini sokağa çıkmaması için uyardı. Uyarılara rağmen kardeşinin tekrar sokağa çıktığını öğrenen Ferhat Akbulut, polis ekiplerini arayarak kardeşinin karantina ihlali yaptığını söyledi. Ferhat Akbulut'un ihbarı üzerine Berat Akbulut'a 3 bin 150 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, Berat Akbulut hakkında 2 yıl hapis cezası istemi ile adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Polisleri aradım, öz kardeşimin testi pozitif ama dışarı çıkıyor, lütfen onu yakalayın dedim"

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Akbulut, kardeşini ihbar ettiği polis ekiplerinin duruma şaşırdığını ifade ederek, "Kardeşimin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Bize söylemedi. O da araştırma yapmış, ateş düşerse bulaşın azaldığını öğrenmiş. Daha sonra annemlerin evine de gidiyor. Bu süreçte babam, kız kardeşim, çocukları da pozitif oluyor. Daha sonra biz pozitif olduğunu öğrenince kardeşimi uyardık, 'hayır bildiğin gibi değil, evinden çıkmayacaksın' dedik. 'Tamam' dedi. Sonra evinden geceleri çıkmaya devam ediyor. Komşular tedirgin oldular, haberdar ettiler. Ben de kardeşimi arayıp sordum. 'Geceleri çıkıyorum bulaşıcı olmaz, zaten kimse yok dışarıda' dedi. Ben de bir daha çıkmayacaksın, seni son kez uyarıyorum, polislere şikayet ederim dedim. Sonra söz verdi. Akşam yine dışarı çıkıyor. Ben hemen polisleri aradım, öz kardeşimin testi pozitif ama dışarı çıkıyor, lütfen onu yakalayın dedim. Polis ekipleri üç kez, 'öz kardeşiniz mi, öz kardeşinizi şikayet mi ediyorsunuz' diye sordular. Evet dedim, öz kardeşimi şikayet ettiğimi söyledim. Onlar da teşekkür ettiler" dedi.

"O parayı da ödemek ihbar sonucu bana kaldı"

Kardeşine kesilen para cezasını kendisinin ödeyeceğini belirten Akbulut, "Kardeşim yakalandı. Öğrenci yurduna yerleştirildi, 3 bin TL civarında bir para cezası kesildi. Bir de dava açılacakmış. İhlalden dolayı iki yıl hapis istemi ile yargılanacağı söylendi. 3 bin lirayı kardeşim benim ödeyeceğimi söyledi. Tamam dedim. O para da ihbar sonucu bana kaldı. 3 bin 150 TL ceza olduğunu bilmiyordum, 900 lira olarak biliyordum. Bir maaşı artık vereceğiz. Annem, babam da ilk zamanlarda kızdı bana. Sonra onlara da anlattım, sonra onlar da bana hak verdiler" diye konuştu.

"Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmememiz gerekiyor"

Vatandaşlara seslenen Akbulut, "Şu süreçte devletimizin aldığı şu önlemlere harfiyen uymamız gerekiyor, maskemizi takmamız gerekiyor, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmememiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti

Koronavirüs, Kocaeli, ihbar, İzmit, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti - Son Dakika


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