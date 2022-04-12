Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın

12.04.2022 13:18
Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın

Son dakika haberlerine göre Muğla Köyceğiz ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangında engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla Köyceğiz ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangında engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi üzerindeki betonarme evin alt katındaki mutfak bölümünde yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ve 112 ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin mutfak bölümünde baygın vaziyette buldukları 55 yaşındaki Fikret Yılmaz isimli engelli vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası mutfak bölümündeki çok sayıda beyaz eşya zarar gördü. - MUĞLA

Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu

Köyceğiz, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Köyceğiz'de ev yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement