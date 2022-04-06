Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Romanlar Günü'nü konserle kutlayacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Romanlar Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da özel bir konser düzenleyecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce organize edilen konser Orhan Şallıel'in şef ve sanat yönetmenliğinde sahnelenecek.

Rubato grubuna İstanbul Strings orkestrasının eşlik edeceği Dünya Romanlar Günü Özel Konseri bireysel performansların yanı sıra danslarla da renklenecek.

Konserde solist Şennur Dinleyen, perküsyon sanatçısı Volkan Çanakkaleli, keman sanatçısı Turay Dinleyen, "Kaşık Mustafa" olarak tanınan Mustafa Uysal gibi çok sayıda sanatçı da sahne alacak.

Roman kültürünün tüm zenginliklerinin bir arada olacağı özel konser yarın saat 21.00'de sanatseverlerle buluşacak.