Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi

23.03.2022 20:13
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Kültür ve sanatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, kadim şehirlerin bir günde kurulmadığını, düşünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımlar, felsefi ve ahlaki öğretilerin de günübirlik anlayışlarla meydana gelmediğini belirten Ersoy, tarihi yapılarla tarihi yapanların köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktığını ifade etti.

Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların gelenekselleşmesinin geçmişi geleceğe taşımada sağlayacağı katkıya inancını dile getiren Ersoy, geleneklerin diri tutulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Eğer bunu gerçekleştirebilirsek; sinemada, romanda, resimde, güzel sanatlarda kendimize ait bir üslup kurabilirsek, geleneksel sanatları çağdaş bir anlayışla bugüne taşımayı başarabilirsek o zaman çok daha güçlü bir gelecek tasavvuruna da sahip olmamız mümkün olacaktır."

Ödüllerin belirlenmesinde değerlendirme kurulunun son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini bildiren Ersoy, "Yapılan değerlendirme neticesinde ise 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne; Afyonkarahisar Caz Festivali ile Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Dergisi ile Türk Edebiyatı Vakfı ve 'milli şuur ve geleneklere bağlılık ülküsüyle yürüttüğü sayısız faaliyeti' ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görülmüştür." dedi.

Bakan Ersoy, ödülü alanlara kültür ve sanat dünyasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.

Ödüle layık görülen kurumların faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından kurum temsilcilerine ödülleri verildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika


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