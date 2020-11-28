Son dakika haber! Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
28.11.2020 13:02
Son dakika haberleri... Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 30 bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 30 bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir çekiciye bağlı dorsede kaçak ve karışımlı akaryakıt olduğu yönünde bilgi elde edildi. Ekipler tarafından Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü önünde durdurulan araçta yapılan kontrolde koku, renk ve görünüm itibari ile karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen IBC tanklar içerisinde toplam 30 bin litre ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A. B. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA
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