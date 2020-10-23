Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri, 5 haftalık eğitimlerinin ardından sertifikalarını alarak göreve başladı.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan "Yunus Timleri" için Kütahya- Eskişehir yolu 3 kilometresindeki fuar alanında sertifika töreni düzenlendi.

Vali Ali Çelik, yunus personelini tebrik ederek başarılar diledi.

Huzur ve güven şehri olan Kütahya'da emniyet teşkilatının gücüne güç kattığını belirten Çelik, "Motosikletli polis timlerimizle olaylara daha hızlı müdahale etme imkanı bulacak, suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Yunus personelimizden isteğim, kazaya sebebiyet verecek eylemlerden uzak durması. Bizler için en önemli husus sizlerin hayatta kalması. Rabbim kazasız, belasız görevler nasip etsin."

Konuşmaların ardından Yunus personelinin sertifikaları Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Vali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile polis memurlarının katıldığı tören, yunus timlerinin gösterisi ile sona erdi.