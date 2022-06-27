Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Edirne yönünde ilerleyen 39 DV 063 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Tır alev alırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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