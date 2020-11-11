Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika

Ekipler, gözaltına aldığı şüpheli M.D'nin evi, iş yeri ve arabasında yaptığı aramada 1 tabanca, 4 fişek,

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Orduzu Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ş.D.A'nın yaralanmasına ilişkin çalışmayı sürdürdü.

Malatya 'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi