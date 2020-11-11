Malatya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Orduzu Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ş.D.A'nın yaralanmasına ilişkin çalışmayı sürdürdü.
Ekipler, gözaltına aldığı şüpheli M.D'nin evi, iş yeri ve arabasında yaptığı aramada 1 tabanca, 4 fişek,
64 gram esrar, 18,9 gram metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika