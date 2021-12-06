Üye Girişi
Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada

06.12.2021 19:54

Son dakika habere göre Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada Akaryakıt istasyonunda oto kokusu hırsızlığı: Ceplerine doldurup kayıplara karıştı Maltepe'deki bir akaryakıt istasyonuna giren şahıs reyonlar arasında dolaştığı esnada raflarda bulunan yaklaşık 20 adet oto kokusunu ceket...

Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada

Akaryakıt istasyonunda oto kokusu hırsızlığı: Ceplerine doldurup kayıplara karıştı

İSTANBUL - Maltepe'deki bir akaryakıt istasyonuna giren şahıs reyonlar arasında dolaştığı esnada raflarda bulunan yaklaşık 20 adet oto kokusunu ceket ve pantolonu içerisine saklayarak çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracına yakıt almak üzere istasyona giriş yapan şahıs işletmeye bağlı markete girerek reyonlar arasında dolaşmaya başladı. Mağaza personelinin olmadığı sırada oto kokularının bulunduğu reyona yaklaşan şüpheli şahıs, 20 adet oto kokusunu ceketinin cebine koyarak çaldı. Hırsızlık olayı sonrası marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böylesini ilk defa görüyorum"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Cansız, "Şimdiye kadar çok hırsızlık gördük ama oto kokusunun çalındığını ilk defa duyuyoruz. Yoksa paran, istesen bile belki verirler. Adam, çaldığı oto kokularını pantolon ve ceketinin ceplerine koyuyor. Geldiği araca binerek uzaklaşıyor" diye konuştu.

Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada

Hırsızlık, Akaryakıt, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek 20:09 Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek
Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi 20:03 Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Son Dakika Haberleri
20:08 Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek
20:02 Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi
19:58 Kendisine bağırarak laf atan AK Partili Çamlı'ya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor
19:51 Zamdan sonra en düşük ve en yüksek ücretler ne kadar olacak?
19:45 Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu
19:38 Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi
19:33 Ampute Ligi maçında yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum
19:16 "Gözaltına alındı" iddiaları sonrası Sedat Peker'in yakını konuştu: Kendisinden haber alamıyoruz
19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı
18:44 "İyi çalışmıyorsunuz" diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu
Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor         
20:11
Alkollü sürücüden gazetecilere tepki: Çekin de meşhur olalım Alkollü sürücüden gazetecilere tepki: Çekin de meşhur olalım         
20:06
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı         
17:59
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 20:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Maltepe'de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement