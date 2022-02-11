Üye Girişi
Son dakika haber! Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı

11.02.2022 14:55
Son dakika haber! Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyesince başlatılan ve 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyesince başlatılan ve 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi.

Projenin 605 konut ile 54 iş yerinin yer aldığı ilk etabı için yıkım çalışmalarına İshakçelebi Mahallesi'nde başlandı. Mahalle sakinlerinden Murat Şenseven'in evi, edilen duaların ardından düzenlenen törenle yıkıldı.

İş makinesine binerek eski binanın yıkım işlemini başlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çelik, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sağlıksız yapılaşmanın, dar sokakların olduğu bu alanda yeni binalar yükselecek. Burada bir sevinç var. Yıllarca çile çeken, ambulansın giremediği, itfaiyenin gelemediği sokaklarda yaşam mücadelesi veren bütün hak sahiplerinde bugün büyük bir mutluluk var. Bugün bu mahallelerden, çıkmaz sokaklardan semaya, 'Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Murat Kurum bakanımızdan, emeği geçenlerden razı olsun.' duaları yükseliyor. Hayırlı uğurlu olsun."

Çocukluğunun geçtiği evin yıkımına katılan hak sahiplerinden Murat Şenseven de projenin tüm Manisa için hayırlı olmasını temenni etti.

Projede 2 bin 300 konut yer alacak

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren kentsel dönüşüm projesi, Spil Dağı'nın eteklerindeki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerini kapsıyor.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, İshakçelebi, Manisa, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement