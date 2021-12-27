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Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı - Son Dakika

Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı

27.12.2021 13:45
Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde ve Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıslara jandarma ekipleri tarafından baskın yapılırken, şüpheli şahıslar yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde ve Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıslara jandarma ekipleri tarafından baskın yapılırken, şüpheli şahıslar yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde bulunan tümülüste kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı bölgeye hareket etti. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramalarda da 1 adet dedektör, 4 adet arama aparatı, 1 adet pil, 1 adet kulaklık aparatı, 2 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet keser, 1 adet demir murç, içerisine dedektör konulan 1 adet torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi. Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 adet kazılmış mezar ve 1 adet üzeri toprakla yeni kapatılmış alan tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Kaçak kazının yapıldığı alana gelen ekipler tarafından M.S.T.,, B.Ü., N.B. ve H.D. isimli şahısların kepçeyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu. - MANİSA

Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı
Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı
Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı

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Münir Karaloğlu, Kaçak Kazı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazıya göz açtırmadı - Son Dakika
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