Son dakika haber! Menemenspor'dan Doğa atağı

TFF 1. Lig'de transfer sezonunun hareketli takımlarından olan Menemenspor, sol bek Doğa İşeri ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Altay'da tamamlayan 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışıldı. Doğa'nın pazartesiye kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Antalyaspor altyapısından yetişip Kepez Belediyespor, Tekirova Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor'da da top koşturan deneyimli oyuncu Altay'da 7 karşılaşmaya çıktı.

Menemenspor altyapısından yetiştirdiği 3 futbolcuyu ise profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen 3 futbolcumuz profesyonelliğe adım attı. Yetiştirdiğimiz Alper Buğan, Muhammet Özer ve Emir Arı ile 5 yıllık sözleşme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'umuzun geleceğini inşa ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.