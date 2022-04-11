Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

11.04.2022 10:40
Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda toplamda 66 şahsa işlem yapılırken, fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli ilçesinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli Artvin ve Osmaniye'de 27 ekip, 130 personelin katılımıyla 13 ikamet ve 1 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 8 kadının ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonda toplam 66 kişiye işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi Çukurova Basketbol, Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı Çukurova Basketbol, Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

Ahlak Büro Amirliği, Mersin, Asayiş, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi
10:54 2 çocuk annesi kadın iş yerinde yaşadığı zor anları anlattı: Hamileyken bile tacize uğradım
10:50 Kadın yolcu uçakta çıkardığı iç çamaşırını bir bardak suda yıkayıp klimada kuruttu! O anlar kameralara yansıdı
10:46 Yer İzmir! Polis durduğu motokuryeyle böyle konuştu: Beynine sıkarım!
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 11:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement