Son dakika haber: Mevlana'yı anma törenleri 2 gün yapılacak - Son Dakika

KONYA'da Mevlana, ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 ve 17 Aralık günü olmak üzere 2 gün yapılacak.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen törenlerde, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaya gidildi. Bu nedenle törenler 7 ve 17 Aralık günü olmak üzere 2 gün yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, "Önceki yıllarda 7-17 Aralık tarihlerinde yapılan Hazret-i Mevlana'yı anma törenleri, bütün dünyada yaygın haldeki covid-19 salgını dolayısıyla, sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe Günleri yapılacak. Bu yıl yine Mevlana'nın eserlerinde özellikli yeri olan 'İhsan' kavramı odaklı bir çalışma ile anma törenlerinin teması 'İhsan Vakti' olarak belirlendi. Bu temayı, Hazret-i Mevlana'nın 'İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz'sözü ile vurgulayan anma törenleri, daha önceki yıllarda yapılan yürüyüş, Nevbe Merasimi, Türbe önü Buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine yer verilmeyecek.Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla belirlenen yeni normal çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürel-sanatsal etkinliklere getirdiği kriterlere uygun olarak yapılacak 747. Vuslat Yıldönümü törenlerinde; sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerif'i ni icra edecek. Daha önceki yıllarda yapılan Tasavvuf Müziği Konseri ile Mesnevi Sohbeti de Törenlerde yer almayacak. Mevlevi Ayin-i Şerif'inin icra edileceği MKM (Mevlana Kültür Merkezi)'ye Bakanlık genelgesine uygun olarak HES Kodu ile giriş yapacak seyirci sayısı da salon kapasitesinin 1/5 oranında tutulacak. Daha önceki yıllarda ülke içinden ve dışından yerli ve yabancı binlerce kişinin katıldığı anma törenlerine bu yıl sadece iki program için toplamda 1200 kişi katılabilecek" denildi. Törenlerin dijital platformlardan da yayınlanacağı belirtildi.

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