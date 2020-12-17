Son dakika haber | Milletvekili Ünal, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında konuştu - Son Dakika

Son dakika haber | Milletvekili Ünal, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında konuştu

17.12.2020 18:31
Son dakika haber | Milletvekili Ünal, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında konuştu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TBMM'de yaptığı konuşmada kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TBMM'de yaptığı konuşmada kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Ünal konuşmasında AK Parti'nin iktidara geldiğinde kapanmanın eşiğine gelen ve üretimi 1 milyon tondan 600 bin tonlara düşen Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. (KARDEMİR)'e önemli katkılar sağladığını hatırlattı.

Ünal, KARDEMİR'in yıllık 2.5 milyon ton üretimiyle güvenle çalışan fabrika olarak ülke ekonomisine katkı da bulunduğunu belirterek, "2002 de battı bitti denilen fabrika ray, profil, tren tekeri gibi ürünleri de üreterek bugün dünyanın sekizinci, Avrupa'nın ise ikinci büyük çelik üreten fabrikası haline gelmiştir. Şüphesiz bu başarıda her Karabüklünün duası ve çalışan işçi arkadaşlarımızın alın teri vardır" dedi.

Karabük merkez ve ilçelerdeki 4 ve 6 yataklı odaları bulunan tüm hastaneleri modern, nitelikli 1 ve 2 yataklı banyolu ve tuvaletli odaları olan hastaneler olarak tamamını yenilediklerini dile getiren Ünal, "İl Sağlık Müdürlüğü binası, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 54 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Ocakları, Sağlık Evleri ve Aile Sağlığı Merkezleri, yeni olarak ilimize kazandırılmıştır. 2002 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 iken bugün 15, ambulans sayımız 2 iken bugün 40, nitelikli yatak sayısı 63 iken bugün 628, yoğunbakım yatak sayısı 32 iken bugün 130, uzman hekim sayısı 95 iken bugün 248 olmak üzere yüksek oranda artışlar gerçekleştirilmiştir. İki hastanemizin inşaatı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ünal, stadyum, Gençlik Merkezleri, Olimpik Yüzme Havuzu, Kayak Merkezi, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Halı Sahalar, Spor Sahaları gibi öne çıkan yatırımlar olmak üzere kente ortalama 120 Milyon TL'lik yatırım kazandırıldığını açıkladı.

2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi'nde tamamı yeni yapılan fakülte ve yüksekokul gibi 48 öğretim binalarında 9 bin 577'si yabancı öğrenci olmak üzere 47 bin 100 öğrencinin okuduğunu kaydeden Ünal, "Karabük eğitim-öğretimde ön sıralarda yer alan bir şehirdir" diye konuştu.

2005 yılında başlayan KÖYDES Projesi ile kente 383 milyon ödenek geldiğini açıklayan Ünal, şu ifadelere yer verdi: "Bin 952 proje yapılmıştır. 2002 de gelen ödenekle kıyasladığımızda 15 yılda her yılın ortalamasının 24 katı fazla olmak üzere, yani 425 yılda gelecek ödenek 15 yılda gelmiştir. Güçlü Makina Parkına ve Asfalt Plantine kavuşan Özel İdaremiz, köylerimizin yollarına, içme sularına, atık sularına, köy konaklarına, sulama sularına ve köy içi parke çalışmalarına önem vermiştir."

Ünal, 2003-2020 yılları arasında 2 milyar TL karayolları yatırımı yapıldığını, KARDEMİR Kavşağı ihalesinin de yapıldığını ve 64 milyon TL bedeli olduğunu belirtti. - KARABÜK

Son dakika haber | Milletvekili Ünal, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında konuştu

Milletvekili, Şirin Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milletvekili Ünal, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında konuştu - Son Dakika


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