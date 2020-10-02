Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi

Son dakika haberler... KONYA'da, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne neden olan ve tutuklanan Emel Gümüş (50) hakkında iddianame hazırlandı.

Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi, System.String[]

KONYA'da, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne neden olan ve tutuklanan Emel Gümüş (50) hakkında iddianame hazırlandı. 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçu' nedeniyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaza, 4 Eylül günü sabah saatlerinde, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Samet Kurt (31) yönetimindeki 42 CRL 81 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Küçük Aybüke, 15 Eylül akşamı hayatını kaybetti.

SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDIKazanın ardından gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu halde araç kullandığı ortaya çıktı. Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el koyulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi. Sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakılan Gümüş, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİKaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü Gümüş'ün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Bilinçli Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçu' nedeniyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan Gümüş hakkındaki iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Gümüş, 17 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi

Cumhuriyet, Otomobil, Gümüş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Minik Aybüke'nin öldüğü kazada alkollü kadın sürücüye, 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

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