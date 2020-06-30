Son dakika haber... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani: "Moritanya, G-5 liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji... - Son Dakika

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, ülkesinin Sahel G5 ülkeleri liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji benimsediğini söyledi.

Gazvani, Moritanya resmi haber ajansına verdiği mülakatta, Moritanya'nın Sahel G5 dönem başkanlığının başından bu yana üye ülkelerin çalışmalarını destekleyecek diplomatik siyasi girişimleri cesaretlendirecek bir yol haritası ve gerçekçi ve iddialı bir strateji benimsediğini belirtti.

Gazvani, Sahel G5 ülkelerinin geldiği operasyonel seviyeden ve bu ülkeleri destekleyici girişimlerin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Moritanya Cumhurbaşkanı, Sahel Grubuna üye ülkelerin ortak güçlerinin manevra kabiliyetleri, ulusal güvenlik ve savunma kuvvetlerinin güçlendirilmesi, devlet otoritesinin bazı hassas bölgelerde geri kazandırılması ve kalkınma konularında üye ülkelerin desteklenmesinin önemine değindi.

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 Şubat'ta kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel misyonuna uluslararası camia da destek veriyor.