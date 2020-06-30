Son dakika haber... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani: "Moritanya, G-5 liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji... - Son Dakika

Son dakika haber... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani: "Moritanya, G-5 liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji...

Son dakika haberlerine göre Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, ülkesinin Sahel G5 ülkeleri liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji benimsediğini söyledi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, ülkesinin Sahel G5 ülkeleri liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji benimsediğini söyledi.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Gazvani, Moritanya resmi haber ajansına verdiği mülakatta, Moritanya'nın Sahel G5 dönem başkanlığının başından bu yana üye ülkelerin çalışmalarını destekleyecek diplomatik siyasi girişimleri cesaretlendirecek bir yol haritası ve gerçekçi ve iddialı bir strateji benimsediğini belirtti.

Gazvani, Sahel G5 ülkelerinin geldiği operasyonel seviyeden ve bu ülkeleri destekleyici girişimlerin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Moritanya Cumhurbaşkanı, Sahel Grubuna üye ülkelerin ortak güçlerinin manevra kabiliyetleri, ulusal güvenlik ve savunma kuvvetlerinin güçlendirilmesi, devlet otoritesinin bazı hassas bölgelerde geri kazandırılması ve kalkınma konularında üye ülkelerin desteklenmesinin önemine değindi.

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 Şubat'ta kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel misyonuna uluslararası camia da destek veriyor.

Cumhurbaşkanı, Moritanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani: 'Moritanya, G-5 liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji... - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 23:07 İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:18 Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 02:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani: "Moritanya, G-5 liderliğinde gerçekçi ve iddialı bir strateji... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]