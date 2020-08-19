Son dakika haber! MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:41

Kaynak: İHA

Son Dakika

Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, 21.10'da İstanbul'a geliyor

18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı

Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu

Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak

Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı

"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti