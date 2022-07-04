MSB: "Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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MSB: "Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu"

04.07.2022 14:47
MSB: "Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün'ün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün'ün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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Son dakika haberi... MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu' Son dakika haberi... MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu' Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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