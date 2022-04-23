Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi

23.04.2022 23:56
Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi

Son dakika haberleri: Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programda çocuklar helikoptere bindi.

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programda çocuklar helikoptere bindi.

Ula ilçesindeki Turgut İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Muğla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığına gelen çocukları bahçede karşılayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir program düzenlendiğini söyledi.

Çocuklar, bu çerçevede helikopter ve ekip araçlarına bindirildi, insansız hava aracı kullandı.

Arama kurtarma köpeği Safar ve iz takip köpeği Berak ile yakından ilgilenen çocuklara jandarmanın görev sırasında kullandığı araç ve malzemeler tanıtıldı.

Daha sonra Muğla Müzesi'ni ziyaret eden çocuklara buradaki tarihi eserlere ilişkin bilgi verildi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Tavlı, çocuklara çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı verdi.

Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi
Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi
Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi
Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi
Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi

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Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar Çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar

Ulusal Egemenlik, Jandarma, 23 Nisan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da çocuklar jandarma helikopterine bindi - Son Dakika


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