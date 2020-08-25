Ataşehir Belediyesi'nin geleneksel Muharrem ayı aşure dağıtımı bu yıl Eylül ayıyla birlikte başlayacak ve 6 gün sürecek.

Paylaşmayı, birlikteliği ve kardeşliği pekiştiren aşure dağıtım etkinliğinde, Muharrem ayının manevi atmosferinde aşure kazanları Ataşehir'de kaynayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği aşure dağıtımında, saatler öncesinden hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Ataşehirliye ulaşacak. Aşure dağıtımının ilki 1 Eylül Salı günü İçerenköy Mahallesi pazar alanları, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde yapılacak. Aşure dağıtımının ikincisi 2 Eylül Çarşamba günü Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yenisahra Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda olacak. Dağıtımın 3 Eylül Perşembe günü yapılacak üçüncüsü Aşıkveysel Mahallesi Pazar Alanı, Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde düzenlenecek. 4 Eylül Cuma gün ki aşure dağıtımı; Yeniçamlıca Mahallesi Pazar Alanı, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Cami, Mevlana Mahallesi Hacı Mehmet Uslu Cami, Küçükbakkalköy Mahallesi Merkez Cami, İnönü Mahallesi İlknur Cami ve Mimar Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Cami'nde yapılacak.

İlk dört günlük aşure dağıtımı saat 14.30'da, beşinci ve altıncı günler ise saat 13.00'da yapılacak.

Dağıtımın 5. günü Yenişehir Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi ve Fetih Mahallesi Taksi Durağı önünde, 6. günü ise Örnek Mahallesi Pazar Alanı, Atatürk Mahallesi Migros önü ve Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenecek. 6 günlük Muharrem ayı aşure dağıtım etkinliği Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda kaynatılacak aşure kazanı ile bu sene son bulacak.

Ataşehirlilere ikram edilen aşurelerde; fasulye, nohut, buğday, fındık, fıstık, incir, kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, nişasta, ceviz ve şekerden oluşan 12 çeşit malzeme kullanılıyor. - İSTANBUL