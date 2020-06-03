Son dakika haber! Nisarga Kasırgası Hindistan'da etkili olmaya başladı - Son Dakika

Nisarga Kasırgası'nın Hindistan'ın batı kıyılarında etkili olmaya başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele eden Hindistan'ı bir yandan da kasırgalar vuruyor. Hindistan, Amphan Kasırgası'ndan yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir kasırga ile karşı karşıya. Nisarga Kasırgası'nın Hindistan'ın batı kıyılarına ulaştı. Maharashtra eyaletinde etkili olan kasırga şiddetli yağışlara yol açtı. Ağaçların şiddetli rüzgara dayanamadığı kasırga sonucu Maharashtra ve Gujarat eyaletlerinde deniz seviyesinin altında kalan bölgelerde yaşayan 100 bin kişi daha yüksek bölgelere tahliye edildi.

Korona virüs salgının devam ederken ülkenin salgından en fazla etkilenen eyaletlerinden olan Maharashtra'da bulunan hastanelerin zarar görmesinden endişe ediliyor. Çocukları Kurtarın Vakfı Hindistan Sorumlusu Bidisha Pillai, "Eğer hastaneler, klinikler kasırgadan zarar görürse bölgede daha fazla korona virüs vakaları ile mücadele edemez ve sosyal mesafe kuralını uygulamak neredeyse imkansız bir hale gelir" ifadelerini kullandı. Yetkililer Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de yaklaşık 200 korona virüs hastasının, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çadır altına kurulan sahra hastanesinden başka bir tesise tahliye edildi.

Öte yandan Mumbai sahilindeki park ve mesire alanlarına giriş yasaklandı.

(İHA)