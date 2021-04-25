Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi

25.04.2021 12:15

Son dakika haberler: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi Eskişehir'de yaklaşık 44 yıldır hafriyat ve nakliyat işi yapan Yaşar Yavuz, yıllar önce öğretmen okulunu kazanmasına rağmen okula gitmemenin pişmanlığını çocuklarını okutarak giderdi.

Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 44 yıldır hafriyat ve nakliyat işi yapan Yaşar Yavuz, yıllar önce öğretmen okulunu kazanmasına rağmen okula gitmemenin pişmanlığını çocuklarını okutarak giderdi.

Eskişehir İstiklal Mahallesi Reşadiye Sokağı'nda hafriyat ve nakliyat dükkanı bulunan Yaşar Yavuz, 1976 yılında liseyi bitirdikten sonra öğretmen olabilmek için girdiği sınavda fizik kimya biyoloji bölümünü kazandı. Ancak dönemin şartlarına göre Yavuz, öğretmen olmak yerine baba mesleği nakliye işine başladı. Daha sonra evlenen Yavuz, yaptığı meslekten pişman olmasa da okumamanın acısı ile çocuklarını okuttu. Yavuz'un Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümlerini bitiren oğlu şu anda İngiltere'nin Londra kentinde çalışırken, küçük oğlu ise Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Dubai'de bulunan bir uluslararası şirkette çalışıyor.

Öğretmen olacaktı nakliyeci oldu

Kendi hasretini çocuklarıyla gideren Yavuz, bu işe nasıl başladığını anlattı. Yaşar Yavuz, "Ben 1976'da liseyi bitirdim. Babam o zamanlar bu görevi yapıyordu yani nakliyecilikle uğraşıyordu. Kamyonlarımız vardı, onları çalıştırıyorduk. Liseyi bitirdikten sonra öğretmen okulunun fizik kimya biyoloji bölümünü kazandım. Ancak o günkü şartlarla siyasi ortamın karışık olmasından dolayı sağ, sol çatışmaları çoktu. Bundan dolayı okula devam etmeyip babamın mesleğini 1976'da ağır vasıta ehliyetimi alarak nakliyeciliğe başladım. Hayatım boyunca bu şekilde devam ettim. Askerliğimi yaptıktan sonra 1984 yılında, Turgut Özal zamanında Almanya'dan gelen ithalatlar başladı. Oradan işçi permi hakkı alıp kamyonumuzun birini satıp Almanya'ya gönderdik. Almanya'dan gelen araçların hep otobüs, kamyon ve tır olduğundan dolayı babam makinacılığa başladı. Bu arada amcanda bu işi yapmaktaydı. Bizde 1984'ten itibaren kepçecilik, hafriyatçılık ve nakliyatçılık işlerine devam ettik" dedi.

Yaşar Yavuz, öğretmen olmayıp nakliyeci olduktan sonra okumamanın pişmanlığını evlatlarını okutarak giderdiğini söyledi. Yavuz, "Bu mesleği yaptığım için bir pişmanlık duymuyorum. Ama bu mesleği yapmadan önce 2-3 sene daha sabredip öğretmen okulunu bitirseydim bilgi seviyem daha iyi olacaktı. Bu da iş hayatıma yansıyacaktı. Bundan dolayı okumadığıma pişmanım. Ancak bu durumu da çok şükür çocuklarımla giderdim. İki evlat sahibiyim. Okudular, üniversiteyi bitirdiler. Şu an ikisi de yurt dışında. Büyük oğlum İngiltere'de, küçük oğlum Dubai'de yaşıyor" dedi.

"Okulu bırakıp nakliye işine başlarken ailenizin tepkisi nasıl oldu?" sorusuna yanıt veren Yavuz, "O tarihlerde ailem normal karşıladı. Çünkü ben bu sektöre başladığımda babam 55 yaşlarındaydı. Çalışan da yok. Adam kendi başına mücadele ediyordu. Ben başlayınca babam da rahat etti, onun için çok büyük bir tepki görmedim. Ama pişman da değilim bu mesleği yaptığıma. Kendimize göre rahatlığımız var" şeklinde konuştu.

"Artık hayatın tadını çıkartmak istiyorum"

64 yaşında olan Yaşar Yavuz, kısa süre sonra mesleğini bırakıp hayatın tadını çıkartmak istiyor. Geleceğe yönelik planını anlatan Yavuz, "Çocuklarımdan bu işi yapacak birisi olmadığı için bu mesleği bırakmayı düşünüyorum. Arkamızda kimse yok. Bu meslek riskli bir meslek olduğu için başında bulunmak gerekiyor. O yüzden bu mesleği 1-2 seneye kadar bırakmayı düşünüyorum. Yeni bir meslek düşüncem de yok. Yaşım oldu 64. Bundan sonra biraz hayatın tadını çıkarmakta fayda var" diye konuştu.

Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi
Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi
Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi
Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi
Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi

Yaşar Yavuz, Eskişehir, Öğretmen, Dubai, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika gündem: Öğretmen olmayıp nakliyeci oldu, okumamanın hasretini çocuklarıyla giderdi - Son Dakika


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