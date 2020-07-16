Son dakika haber! On Numara ve Süper On Numara çekildi

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 939. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 14, 17, 22, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 62, 63, 67, 70, 72, 75 ve 76 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 1 kişi 257 bin 450 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen 1 kişi de 97 bin 870 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.