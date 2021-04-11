Ordu'da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde halen yaklaşık 4 milyar liralık ulaştırma yatırımının devam ettiği öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 2 yatırım tamamlanırken devam eden 38, ihale aşamasında 2 adet, proje aşamasında 4 adet olmak üzere toplamda 46 adet proje bulunduğu belirtildi.

Söz konusu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 947 milyon lira olduğu ve bugüne kadar toplam 1 milyar 648 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi.

Ordu il genelinde halen Ordu Çevre yolu 2. Etabı, Gürgentepe- Gölköy yolu, Kabadüz Çambaşı yolu, Kumru- Korgan (Çamiçi) ayrımı, Fatsa- Aybastı, Gölköy-Aybastı Kaleköy yolu, Çaybaşı- Ünye Tekkiraz yolu, Fatsa-Aybastı, Gölköy, Altınordu-Piraziz arasında heyelan ıslah çalışmaları, Karadeniz- Akdeniz yolu kapsamında Topçam 2. ve 3. Kısım yolu, Fatsa İslamdağ-Korgan yolu çalışmaları sürüyor. - ORDU