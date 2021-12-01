Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi anısına gerçekleştirilen "Sedat Simavi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı.

Aralıksız olarak 45 yıldır devam eden ödüller, gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.

Yazar Orhan Pamuk'un Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Veba Geceleri" adlı son romanı, 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

Sedat Simavi Ödülleri kapsamında ayrıca gazetecilik ödülünü Canan Coşkun, radyo ödülünü Gülay Oktar, televizyon ödülünü Barış Kaya ve Mehmet Akif Balıkçıoğlu, belgesel ödülünü Mesut Gengeç, karikatür ödülünü Hilal Özcan, sosyal bilimler ödülünü "Montrö Meydan Muharebesi-Bir Diplomasi Savaşı" adlı eseri nedeniyle Doç. Dr. Murat Burgaç, fen bilimleri ödülünü "Bakır Nanoparçacıklarının Boyutu ile Mg-Katkılı Seryum Arasındaki Etkileşim Kısmi Hidrojenasyon Performansını ve Kararlılığını Kontrol Eder" başlıklı çalışmasıyla Doç. Dr. Alper Uzun, sağlık bilimleri ödülünü "Traıl'a Dirençli Hücre Modelleri ile Kazanılmış Dirençte Rol Oynayan Farklı Adaptif Mekanizmaların Aydınlatılması" başlıklı çalışmasıyla Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder ve spor ödülünü olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz aldı.