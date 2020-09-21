Son dakika haberleri | Orman işçileri evlerinden kilometrelerce uzakta ekmeğini kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Orman işçileri evlerinden kilometrelerce uzakta ekmeğini kazanıyor

Son dakika gelişmesine göre Çalışmak için evlerinden kilometrelerce uzaktaki Giresun'a gelen Adanalı orman işçileri, yılın yaklaşık 4 ayını aileleriyle çadırlarda geçiriyor.

Çalışmak için evlerinden kilometrelerce uzaktaki Giresun'a gelen Adanalı orman işçileri, yılın yaklaşık 4 ayını aileleriyle çadırlarda geçiriyor.

Türkiye'nin farklı illerinde her yıl orman işinde çalışan Adanalı işçilerin bu yılki durakları, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Alişar köyü oldu.

Ekmek parası için ilçeye gelen 12 işçi, Alişar köyünde ormanlık alanda çadırlarını ve sosyal alanlarını kurarak kendilerine yaşam alanı oluşturdu.

Aileleriyle söz konusu alana yerleşen işçiler, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Şebinkarahisar Orman İşletme Şefliği tarafından sıklık bakımı için damga ve işaretlemesi yapılan genç ormanlarda çalışıyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutarken, kadınlar ise çadırlarda yemek, temizlik gibi günlük işleri yerine getiriyor. Çocuklar ise temiz hava ve doğada gönüllerince eğlenerek zaman geçiriyor.

İşçilerden Orhan Yalçın, AA muhabirine, her yıl ilkbaharla birlikte ormanda çalışmaya başladıklarını belirterek, üç veya dört ay çalışarak ekmeklerini kazandıklarını söyledi.

İşin çok zorlukları olduğunu belirten Yalçın, "Ama biz 1992 yılından beri bu işi yapıyoruz, artık alıştık. Ailemizle çocuklarla yaşıyoruz, burada ekmek davası için çalışıyoruz." dedi.

Yalçın, evlerinden kilometrelerce uzakta olduklarını kaydederek, "İlla ki bir hasret ve özlem oluyor. Kim istemez ki evinde sıcak yuvasında oturmayı, rahat rahat çocuğunu okula göndermeyi herkes ister. Ama bizim de işimiz bu, bu işi yapıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin orman olan her bölgesinde çalıştıklarını aktaran Yalçın, bu yıl da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çalıştıklarını ifade etti.

"Ev hayatı nasılsa çadır hayatı da öyle"

Yalçın'ın eşi Meral Yalçın, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşadıklarını belirterek, yılın 3-4 ayını ormanlarda geçirdiklerini söyledi.

Bu durumun çocuklar için iyi olduğunu dile getiren Yalçın, "Okulların kapalı olduğu dönemlerde günümüz çadırlarda geçiyor. Türkiye'nin her yerini geziyoruz, geçen yıl Yozgat'taydık, bu yıl buradayız." dedi.

Yalçın, zamanın çabuk geçtiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Eşim ormanda çalışıyor, ben de günlük işleri yapıyorum. Ev hayatı nasılsa çadır hayatı da öyle. Sadece çamaşır ve bulaşık sıkıntı oluyor, onlara da artık alıştık. Ben çadır hayatında yaşamayı, doğal hayatta yaşamayı seviyorum. Zorlukları olsa da güzel."

Şehirde çocukların evin içerisinde çok sıkıldığını vurgulayan Yalçın, çocukların doğada dört ay boyunca çok güzel oynayıp eğlendiğini anlattı.

Sınırlı Sorumlu Altincevre Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Erdal Öztürk ise 4 ay boyunca orman işçilerini misafir ettiklerini belirterek, işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktardı.

Şebinkarahisar Orman İşletme Şefi Ali Karaca ise bakımı yapılmayan ormanların ışık ve su ihtiyacını alamadığı için gelişimini tamamlayamadığını belirterek, "Ormanlar planlı müdahalelerle iyileştirilmesi, büyüme ve gelişmesi için amacına uygun olarak düzenlenmektedir. Orman işçileri de bu işleri yerine getirmektedir." dedi.

Son dakika haberleri | Orman işçileri evlerinden kilometrelerce uzakta ekmeğini kazanıyor

Şebinkarahisar, Türkiye, Giresun, İşçiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Orman işçileri evlerinden kilometrelerce uzakta ekmeğini kazanıyor - Son Dakika

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