İtfaiye erlerine ücretsiz tıraş - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir berber, orman yangınlarında özveriyle görev yapan itfaiye erlerini ücretsiz olarak tıraş yapıyor.

Berber Mehmet Keskin, AA muhabirine Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınlarında itfaiye erlerinin büyük fedakarlık göstererek görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin orman yangınlarında özverili çalışmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Keskin, onlara teşekkür amacıyla ücretsiz tıraş yaptıklarını kaydetti.

İtfaiye erlerinden Volkan Köksal da duyarlılığından dolayı Keskin'e teşekkür etti.

Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürü Turhan Batmaz da esnaftan gelen tıraş hediyesinin itfaiye erlerine moral olduğunu kaydetti.