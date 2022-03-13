Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı

13.03.2022 13:19
Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı

Son dakika haber: TUNCELİ'de durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'de durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullananların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı
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PANELVANA GİZLENEN 3 KİLO 760 GRAM ESRARI 'ARTHUR' BULDU PANELVANA GİZLENEN 3 KİLO 760 GRAM ESRARI 'ARTHUR' BULDU

Narkotik, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobilde esrara 3 gözaltı - Son Dakika
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