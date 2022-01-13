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Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular - Son Dakika

Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular

13.01.2022 20:24

Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaya geçidimde duran otomobile durmayarak çarpan arkadan gelen başka bir otomobil yan yattı.

Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaya geçidimde duran otomobile durmayarak çarpan arkadan gelen başka bir otomobil yan yattı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Devrim Bulvarı üzerindeki anıt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oğuzhan K. İdaresindeki 67 LT 881 otomobil yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Fikret A. İdaresindeki 78 SP 303 plakalı otomobil önündeki aracın durduğunu fark edemeyip çarpınca yan yattı. Yan yatan araç bu sırada Osman G.'nin kullandığı 67 UB 134 motosiklete çarparak kullanılamaz hale getirirken, park halindeki 67 SG 090 plakalı park halindeki otomobilde hasar gördü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkarıp sedye ile ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobiller ile motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler yoldan geçen yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarparak yan yattığı ve çevredeki vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular

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Zonguldak, Otomobil, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duran otomobile çarpıp ters dönen araçtan saniyelerle böyle kurtuldular - Son Dakika
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